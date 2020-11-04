Массажная накидка Medisana Ecomed MC-85E применяется для вибрационного массажа. Использует 2-е настраиваемые степени силы воздействия и проводит массаж на 3-х зонах: спине, пояснице и бедрах. Массажная накидка расслабит мышцы и обеспечит прилив бодрости! Так же массажная накидка имеет функции подогрева и защиты от перегревания. Все настройки осуществляются с помощью встроенного блока управления. Так как рекомендуемое время для массажа не превышает пятнадцати минут, по истечению этого времени, массажная накидка самостоятельно отключится. Массажная накидка Medisana Ecomed MC-85E - это универсальный прибор для массажа, так как имеет небольшой вес и компактные размеры, Вы легко можете использовать ее в любом месте, будь то на офисном кресле,дома, на даче, или в автомобиле, так как массажная накидка имеет универсальное питание. Поверхность устойчива к загрязнениям и легко чистится, поэтому, у Вас не возникнет никаких затруднений с чисткой накидки. Применяйте данное устройство для глубокого массажа! Описание: Вибрационный массаж спины и бедер Три массажные зоны Два уровня интенсивности Функция обогрева, защита от перегрева Удобный ремень для крепления массажного сидения к спинке стула Встроенный беспроводной блок управления (Красная и Зеленая кнопки!!!) Автоматическое отключение через 15 минут Прекрасно подходит для использования дома, в офисе или машине (автомобильный адаптер в комплекте) Изготовлено из легко очищаемого материала Роликовый массажер Гарантия: 2 года Тех.характеристики: Электропитание: 100 — 240 В, 50-60 Гц, 300 мА Блок питания: 12 В = 600 мА Переходник для прикуривателя: 12 В = 3 А Длительность работы: максимальное время 15 минут Условия эксплуатации: только в сухих помещениях Условия хранения: в сухом, прохладном месте Длина сетевого кабеля: 1,8 м Длина переходного кабеля: 1,8 м Комплектация: Массажная накидка Ecomed MC-85E Блок питания Адаптер для работы накидки от прикуривателя Инструкция по эксплуатации