Массажер мочалка Medisana Hm 840 orange

Легкий, компактный и удобный массажер-мочалка HM 840 побалует вас приятным вибрационным массажем с эффектом пилинга, благодаря съемной мочалке из люфы в комплекте. Благодаря водонепроницаемой конструкции, прибор можно использовать в душе. Массажер имеет небольшие размеры, его можно брать в путешествия и делать массаж в любом удобном для вас месте. Особенности: Прибор водонепроницаем, что позволяет использовать его в душе Удобная форма позволяет делать массаж самостоятельно Приятный эффект вибрации Съемный 2-х сторонний массажный коврик Одна из сторон массажного коврика состоит из люфы, что при использовании дает пилинг-эффект Комплектация: Массажер мочалка Коврик - мочалка из флиса Батарейки Инструкция по применению