Простыня для спины и ног электрическая Medisana HU 665

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Medisana
|Тип товара
|Электроматрац
|Автоотключение
|есть
|Вес, кг
|1.2
|Высота, см
|2
|Длина, см
|200
|Количество температурных режимов
|3
|Максимальная температура нагрева
|55 град.
|Материал
|хлопок
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Ширина, см
|90
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