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Тонометр автоматический на запястье Medisana HGN

Артикул: 80230
Тонометр автоматический на запястье Medisana Hgn
1 580 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 80230
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMedisana
Тип товараТонометр
Тип тонометраавтоматический
Тип манжетына запястье
Определение частоты пульсаесть
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаавтоматическое
Размер манжеты, см19.5
Автоматическое отключениеесть
Память последнего измеренияесть
Питание от батареек или аккумулятораесть
Питание от сетинет
Сумка в комплектенет
ПроизводствоГермания
Высота, см3
Длина, см8.5
Ширина, см6.4
Вес, кг0.147

Видео:

Видеообзор на Тонометр автоматический на запястье Medisana HGN

Видеообзор Тонометр автоматический на запястье Medisana HGN



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Самовывоз невозможен
Тонометр автоматический на запястье Medisana HGN - стоимость товара 1580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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