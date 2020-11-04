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Степпер Bradex SF 0050 «Лунный степпер» - это многофункциональный тренажер, позволяющий выполнять множество упражнений, направленных на тренировку различных групп мышц. Применим для аэробных упражнений, упражнений с использованием эспандеров, упражнений на растяжку, отжимания, упражнения на пресс и множество других. Компактная конструкция и безграничная функциональность делает тренажер востребованным для занятий в домашних условиях.

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