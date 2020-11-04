Мяч Для Фитнеса Bradex Sf 0017 Фитбол-75

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Мяч гимнастический
Мяч гимнастический Bradex SF 0017 представляет собой универсальный спортивный снаряд, которым могут пользоваться все, без исключения, начиная с младенцев и заканчивая людьми пожилого возраста и женщинами в период беременности. Абсолютная безопасность мяча гарантируется наличием в материале, из которого от произведен, силикона, который не допускает внезапного взрыва мяча при перегрузке или избыточном давлении.
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