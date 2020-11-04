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Робот-Пылесос Clever Clean 002 M-Series уцененный

Артикул: 79182
Робот-Пылесос Clever Clean 002 M-Series (Уценка)
5 499 руб. 
8 990 руб. 
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Артикул: 79182
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендClever Clean
Тип товараРобот-пылесос
Робот-Пылесос Clever Clean 002 M-Series
Причина уценки: после ремонта. 
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: незначительные следы эксплуатации.
Общие характеристики
  • Уборка - сухая
  • Аккумуляторный - да
  • Установка на зарядное устройство - ручная
  • Время работы от аккумулятора - до 40 мин
  • Боковая щетка - есть
  • Пылесборник - без мешка (циклонный фильтр)
  • Регулятор мощности - нет
  • Фильтр тонкой очистки - есть
  • Мягкий бампер - есть
Комплектация
  • Насадки в комплекте
  • Моющая панель для протирки пола
Дополнительная информация
предназначен для сухой уборки плитки, ламината, паркета, ковров с коротким ворсом, а также протирки твердых поверхностей


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Робот-Пылесос Clever Clean 002 M-Series уцененный - данный товар вы можете купить по цене по цене 5499 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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