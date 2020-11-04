Бассейн Intex 28110 Easy Set 2419Л

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Intex
|Тип товара
|Бассейн
|Возраст
|от 6 лет
|Тип бассейна
|надувной
|Объем, л
|244
|Длина, см
|2419
|Ширина, см
|244
|Высота, см
|76
|Вес, кг
|6,3
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