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Дисковая пила Bort BHK-160U

Артикул: 77960
  • Дисковая пила Bort BHK-160U - фото 1
  • Дисковая пила Bort BHK-160U - фото 2
  • Дисковая пила Bort BHK-160U - фото 3
Дисковая пила Bort BHK-160U - фото 1
Дисковая пила Bort BHK-160U - фото 2
Дисковая пила Bort BHK-160U - фото 3
3 969 руб. 
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+ 65 КэтКоинов
Артикул: 77960
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBort
Тип товараПила циркулярная
Глубина пропила55 мм
Диаметр диска165 мм
Диаметр посадочного отверстия20 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность1200 Вт
Скорость вращения5300 об/мин
Антивибрационная системанет
Пылесборникнет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Угол наклона45 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Питаниеот сети
Подключение пылесосаесть
Плавный пускнет
Плавная регулировка скоростиесть
В кейсенет
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см31.5
Ширина, см18
Высота, см24
Вес, кг4.5

Видео:

Видеообзор на Дисковая пила Bort BHK-160U

Видеообзор Дисковая пила Bort BHK-160U



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Самовывоз невозможен
Дисковая пила Bort BHK-160U – стоимость товара 3969 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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