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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-12-D

Артикул: 77856
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-12-D - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-12-D - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-12-D - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-12-D - фото 2
3 780 руб. 
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+ 119 КэтКоинов
Артикул: 77856
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBort
Тип товараБезударная дрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Мощность, Вт12
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент28 Нм
Тип патронабыстрозажимной
Макс. диаметр сверления дерева20 мм
Макс. диаметр сверления металла8 мм
Гнездо для крепления битесть
Доп. рукоятканет
Задний ходесть
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы1
Лампа точечной подсветкиесть
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейсенет
Магнитный держатель на корпусенет
Вес, кг1.3

Видео:

Видеообзор на Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-12-D

Видеообзор Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-12-D



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Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-12-D - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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