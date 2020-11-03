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Дрель Bort BSM-540

Артикул: 77847
Дрель Bort BSM-540
2 440 руб. 
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+ 78 КэтКоинов
Артикул: 77847
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBort
Тип товараДрель
Блокировка кнопки включенияда
Макс. диаметр сверления (металл)10 мм
Фиксация шпинделяда
Ударный механизмнет
Тормоз двигателянет
Тип патронабыстрозажимной
Питаниеот сети
Мощность540 Вт
Макс. диаметр сверления (дерево)20 мм
Лампа точечной подсветкинет
Импульсный режимнет
Зарядное устройство в комплектенет
Дополнительная рукоятканет
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейсенет
Длина, см22
Высота, см20
Электронная защита от перегрузокнет
Вес, кг1.3

Видео:

Видеообзор на Дрель Bort BSM-540

Видеообзор Дрель Bort BSM-540



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Самовывоз невозможен
Дрель Bort BSM-540 - стоимость товара 2440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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