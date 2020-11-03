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Главная Товары для дачи и сада Садовая техника Насосы Gardena Насос дренажный Gardena 13000 AquaSensor Comfort 01785-20.000.00

Насос дренажный Gardena 13000 AquaSensor Comfort 01785-20.000.00

Артикул: 77466
  • Насос погружной Gardena 13000 AquaSensor Comfort 01785-20.000.00 - фото 1
  • Насос погружной Gardena 13000 AquaSensor Comfort 01785-20.000.00 - фото 2
  • Насос погружной Gardena 13000 AquaSensor Comfort 01785-20.000.00 - фото 3
Насос погружной Gardena 13000 AquaSensor Comfort 01785-20.000.00 - фото 1
Насос погружной Gardena 13000 AquaSensor Comfort 01785-20.000.00 - фото 2
Насос погружной Gardena 13000 AquaSensor Comfort 01785-20.000.00 - фото 3
13 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 77466
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БрендGardena
Тип товараНасосы
Тип выключателяэлектронный
Тип погружного насосадренажный
Минимальная температура окружающей среды1°C
Глубина погружения под зеркало воды7 м
Качество водычистая
Максимальная температура воды35°C
Максимальный напор8 м
Минимальная температура воды5°C
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность650 Вт
Пропускная способность13 куб.м/час
Размер фильтруемых частиц5 мм
Режущая насадканет
Длина, см28.9
Ширина, см20.7
Высота, см33.6
Вес, кг5.4
Тип насоса - дренажный. Для чистой воды. Пропускная способность - 13 куб.м/час


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