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Стабилизатор напряжения Daewoo DW-TM10kVA

Артикул: 77408
Стабилизатор напряжения DAEWOO DW-TM10kVA
403 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 77408
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БрендDaewoo
Тип товараСтабилизатор
Входное напряжение140-270
Типрелейный
Установканастенный
Активная мощность10000
Максимальное входное напряжение, В270
Минимальное входное напряжение, В140
Отображение информациицифровой
Полная мощность10000
Вес, кг19,615
Высота, см19
Длина, см43
Ширина, см31
Настенный стабилизатор напряжения DAEWOO DW-TM10kVA служит для защиты различных бытовых приборов и оборудования от перепадов напряжения в сети, а также от перегрузок и коротких замыканий. Благодаря встроенной функции байпас, включение которой осуществляется оператором вручную, входное напряжение коммутирует непосредственно на выход, минуя режим стабилизации (в случаях, когда в нём нет необходимости).


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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