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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Yasi
|Тип товара
|Ирригатор
|Вес, кг
|0.27
|Высота, см
|19
|Давление струи, кПа
|500 - 850
|Длина, см
|13
|Количество режимов
|3
|Комплектация
|Ирригатор – 1 шт., Насадки стандарт – 2 шт., Адаптер для работы от сети, Руководство для пользователя, Гарантийный талон.
|Насадок в комплекте
|2
|Питание от батареек или аккумулятора
|да
|Питание от сети
|да
|Производство
|Китай
|Частота пульсации воды
|1600 имп/мин
|Ширина, см
|8
Ирригатор Yasi Fl-v8 предназначен для ухода за полостью рта. Подаваемая под давлением струя воды удаляет остатки пищи из межзубных пространств, ослабляет налет на зубах, бережно массирует десны. Ирригатор Yasi Fl-v8 имеет небольшие размеры, не занимает много места в ванной комнате.Особенности:
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08.05.2019
Дешевизна и компактность
Недостатки:
Малый напор, объём и время работы от одной зарядки.
Комментарий:
В принципе достаточно для удовлетворительного ухода за зубами.