8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Нивелир Bosch PLL 360 SET (603663001)

Артикул: 77006
  • Нивелир Bosch PLL 360 SET (603663001) - фото 1
  • Нивелир Bosch PLL 360 SET (603663001) - фото 2
Нивелир Bosch PLL 360 SET (603663001) - фото 1
Нивелир Bosch PLL 360 SET (603663001) - фото 2
12 570 руб. 
Купить
+ 226 КэтКоинов
Артикул: 77006
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 095 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBosch
Тип товараНивелир
Вес, кг1.1
Высота, см23.5
Длина, см61.5
Ширина, см12.2

Нивелир Bosch PLL 360 SET (603663001) применяется для проведения различных строительных и отделочных работ. Служит для разметки и измерения различных поверхностей. Имеет небольшие размеры, интуитивно-понятное управление. Данная комплектация включает в себя штатив с регулируемой высотой.

Особенности:

  • Автоматический тип выравнивания с возможностью отключения;
  • Штатив с резьбой 1/4 дюйм;
  • Самовыравнивание с углом 4 градуса;
  • Время измерения - 4 секунды;
  • Два луча - горизонтальный и вертикальный;
  • Длина волны - 635 нМ;
  • На одном заряде работа до 12 часов;
  • Питание от батареек или аккумулятором типа АА (4 шт.);
  • Устойчивый штатив;
  • Простое управление.

Комплектация:

  • Нивелир Bosch PLL 360 SET (603663001);
  • Держатель;
  • Штатив;
  • Документация;
  • Упаковка.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Нивелир Bosch PLL 360 SET (603663001) - данный товар вы можете купить по цене по цене 12570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...