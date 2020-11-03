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Автомобильная акустика ACV GF-714

Артикул: 75432
  • Автомобильная акустика ACV GF-714 - фото 1
  • Автомобильная акустика ACV GF-714 - фото 2
Автомобильная акустика ACV GF-714 - фото 1
Автомобильная акустика ACV GF-714 - фото 2
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 75432
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БрендACV
Тип товараАвтоакустика
Импеданс4 Ом
Корпусесть
Материал дифузорастекловолокно
Материал подвесарезина
Номинальная мощность240 Вт
Пиковая мощность400 Вт
Чувствительность88 дБ
Длина, см17.8
Ширина, см25
4-х полосная коаксиальная АС, типоразмер 7х10 дюймов, овал, номинальная мощность 240 вт, максимальная мощность 400 Вт, импеданс 4 Ом, диапазон частот 55 - 22000 Гц, чувствительность 88дБ


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