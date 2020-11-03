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Главная Товары для красоты и здоровья Массажеры Массажеры для тела Bradex Массажер Bradex Kz 0242 Спина без проблем за 10 минут в день

Массажер Bradex Kz 0242 Спина без проблем за 10 минут в день

Артикул: 75316
  • Приспособление Bradex Спина без проблем за 10 минут в день Kz 0242 - фото 1
  • Приспособление Bradex Спина без проблем за 10 минут в день Kz 0242 - фото 2
Приспособление Bradex Спина без проблем за 10 минут в день Kz 0242 - фото 1
Приспособление Bradex Спина без проблем за 10 минут в день Kz 0242 - фото 2
870 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 75316
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля спины
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетинет
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см8
Длина, см40
Функции и режимымассаж
Ширина, см25
Вес, кг1.1

Массажер Bradex Kz 0242 Спина без проблем за 10 минут в день представляет собой простое приспособление, с помощью которого легко снять компрессионную нагрузку с позвоночника. Представляет собой пластину с тремя настраиваемыми уровнями изгиба со встроенными магнитами. Создаваемое ими магнитное поле оказывает массажное воздействие на мышцы позвоночника, улучшают кровообращение. Рекомендуется использовать массажер Bradex Kz 0242 по пять минут - утром и вечером.

Особенности:
  • Магнитные вставки стимулируют кровообращение;
  • Простая конструкция позволит легко снять компрессионное воздействие на позвоночник;
  • Максимально восстанавливает работу мышц поясничного и грудного отдела позвоночника;
  • Настраиваемый уровень сложности;
  • Подходит для людей любого возраста;
  • Компактно складывается;
  • Рекомендован для домашнего применения.
Комплектация:
  • Массажер Bradex Kz 0242 Спина без проблем за 10 минут в день;
  • Руководство;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

 

Видео:

 

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Самовывоз невозможен
Массажер Bradex Kz 0242 Спина без проблем за 10 минут в день - по цене 870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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