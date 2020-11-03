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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для любой области тела
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|да
|Питание от сети
|нет
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|нет
|Производство
|Китай
|Высота, см
|6
|Длина, см
|20
|Функции и режимы
|электромассаж
|Ширина, см
|19
|Вес, кг
|0.4
Массажер Bradex Kz 0155 Импульс, миостимулятор используется для коррекции фигуры, для массажа мышц тела с целью снятия болевых ощущений и напряжения, для борьбы с целлюлитом. Сеанс воздействия длится не более 40 минут. За это время поступающие на закрепленные на теле силиконовые подушечки импульсы заставляют мышцы производить множественные поперечно-вращательные и продольные сокращения. Благодаря этому улучшается кровоснабжение тканей, повышается насыщаемость их кислородом, сжигаются лишние жировые отложения, снимается напряжение и болевые ощущения в мышцах. Массажер Bradex Kz 0155 Импульс, миостимулятор прост в использовании и рекомендуется для домашнего применения.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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