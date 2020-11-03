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Дарсонваль портативный Спарк Ст-117

Артикул: 74802
  • Дарсонваль портативный Спарк Ст-117 - фото 1
  • Дарсонваль портативный Спарк Ст-117 - фото 2
  • Дарсонваль портативный Спарк Ст-117 - фото 3
  • Дарсонваль портативный Спарк Ст-117 - фото 4
  • Дарсонваль портативный Спарк Ст-117 - фото 5
Дарсонваль портативный Спарк Ст-117 - фото 1
Дарсонваль портативный Спарк Ст-117 - фото 2
Дарсонваль портативный Спарк Ст-117 - фото 3
Дарсонваль портативный Спарк Ст-117 - фото 4
Дарсонваль портативный Спарк Ст-117 - фото 5
2 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 74802
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БрендСпарк
Тип товараДарсонваль

Дарсонваль портативный Спарк Ст-117 - профессиональный прибор, предназначенный для проведения лечебных процедур в условиях стационаров, в амбулаторных медицинских учреждениях и в домашних условиях. Отличается высоким качеством и надежностью. С его помощью осуществляется уход за кожей, волосами, борьба с целлюлитом, варикозом, остеохондрозом. Аппарат прост в использовании и не требует специальных навыков и знаний. Дарсонваль портативный Спарк Ст-117 укомплектован тремя насадками для процедур различной направленности.

Особенности:

  • Действие аппарата сводится к применению слабых разрядов импульсного тока для активизации систем кожи и улучшения обменных процессов;
  • Насыщает кожу кислородом и стимулирует местное кровообращение;
  • Подходит для всех типов кожи, решая проблемы зрелой, увядающей и молодой кожи;
  • Заметно сокращает поры и устраняет жирный блеск кожи;
  • Оживляет тусклый цвет лица;
  • Борется с морщинами;
  • Помогает при лечении варикозного расширения вен и целлюлита;
  • Наличие насадок различной формы обеспечивает доступ к решению широкого спектра проблем;
  • Применение прибора не требует специальной медицинской подготовки;
  • Рекомендуется как для профессионального, так и для частного использования.

Комплектация:

  • Дарсонваль портативный Спарк Ст-117;
  • Грибовидная насадка;
  • Документация;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видео:

Видеообзор на Дарсонваль портативный Спарк Ст-117

Видеообзор Дарсонваль портативный Спарк Ст-117



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