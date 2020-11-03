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Дарсонваль портативный Спарк Ст-117 - профессиональный прибор, предназначенный для проведения лечебных процедур в условиях стационаров, в амбулаторных медицинских учреждениях и в домашних условиях. Отличается высоким качеством и надежностью. С его помощью осуществляется уход за кожей, волосами, борьба с целлюлитом, варикозом, остеохондрозом. Аппарат прост в использовании и не требует специальных навыков и знаний. Дарсонваль портативный Спарк Ст-117 укомплектован тремя насадками для процедур различной направленности.

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