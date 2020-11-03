Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Массажер Bradex Антицеллюлит KZ 0071 - это вакуумный массажер, с помощью которого происходит улучшение обмена веществ, улучшается кровообращение, ускоряется лимфоток. В результате повышается упругость кожи, улучшается ее внешний вид, снимаются мышечные спазмы. Массажер Bradex Антицеллюлит KZ 0071 помогает в борьбе с целлюлитом, ускоряет выведение токсинов и шлаков из организма.

Массажер Bradex Антицеллюлит KZ 0071 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.