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Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-210C

Артикул: 73211
  • Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-210C - фото 1
  • Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-210C - фото 2
  • Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-210C - фото 3
Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-210C - фото 1
Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-210C - фото 2
Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-210C - фото 3
3 260 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 73211
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — Гарантия 3 года.На комплектующие 1 год.
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLittle Doctor
Тип товараИнгалятор (небулайзер)
Адаптер питаниянет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Тип ингаляторакомпрессорный
Тип маскивзрослая, детская
Вес, кг2.6
Высота, см17.8
Длина, см34
Емкость резервуара для лекарства, мл10
ПроизводствоКитай
Сумка в комплектенет
Ширина, см13

Ингалятор Little Doctor LD-210C предназначен для профилактического и лечебного воздействия на дыхательные пути. Эффективен как для верхних, так и для средних и нижних дыхательных путей. Универсален в применении лекарственных средств - для него подходят различные препараты как на водной, так и на масляной основе. В комплекте имеется маска для детей и младенцев, позволяющая использовать препарат для малышей. Благодаря специальным образом соединенных камер, пути воздушных потоков при вдохе и выдохе различны, что позволяет сократить потерю лекарственного средства и увеличить эффективность процедуры. Ингалятор Little Doctor LD-210C имеет простое управление, легкий и компактный.

Особенности:
  • Низкий уровень шума;
  • Малый остаточный объем лекарственных средств;
  • Универсален в применении;
  • Для разных отделов дыхательных путей поставляются три распылителя для различных отделов;
  • Компактные размеры и небольшой вес.
Комплектация:
  • Небулайзер Little Doctor LD-210C (компрессор, муфта, распылитель ингаляционный «В» LD-N002, верхняя и нижняя части небулайзера);
  • Распылитель ингаляционный «A» LD-N001;
  • Распылитель ингаляционный «C» LD-N003;
  • Маска ингаляционная, взрослая, LD-N041;
  • Маска ингаляционная, детская (малая), LD-N040;
  • Насадка для носа взрослая LD-N058;
  • Насадка для носа детская LD-N059;
  • Мундштук ингаляционный LD-N022 - 2 шт.;
  • Трубка ингаляционная длиной 2 м LD-N051;
  • Запасной фильтр ингаляционный LD-N055 - 5 шт.;
  • Угловой держатель для небулайзера;
  • Предохранитель 1 A 250 В (комплект запасных предохранителей) - 2 шт.;
  • Руководство по эксплуатации;
  • Гарантийный талон.

 

Видео:

Видеообзор на Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-210C

Видеообзор Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-210C

 



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Самовывоз невозможен
Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-210C - стоимость товара 3260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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