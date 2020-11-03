Ингалятор (небулайзер) компрессорный B.Well WN-112K

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|B.Well
|Тип товара
|Ингалятор (небулайзер)
|Адаптер питания
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Тип ингалятора
|компрессорный
|Тип маски
|взрослая, детская
|Вес, кг
|1.68
|Высота, см
|21.3
|Длина, см
|30
|Емкость резервуара для лекарства, мл
|6
|Производство
|Китай
|Сумка в комплекте
|нет
|Ширина, см
|11.6
Похожие товары
Телефон для звонков в Челябинске
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв