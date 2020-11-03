Ингалятор (небулайзер) компрессорный B.Well WN-112K

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Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-112K разработан для лечения острых респираторных заболеваний, хронических заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, пневмонии и других заболеваний органов дыхания. Для этого в создании ингалятора принимали участие пульмонологи и были учтены пожелания покупателей.

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