Бра MW-Light Августина 419020601

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|MW-Light
|Тип товара
|Светильник настенный
|Количество ламп
|1
|Тип цоколя
|E14
|Максимальная мощность лампы, Вт
|60
|Высота, см
|35
|Длина, см
|22
|Ширина, см
|14
|Вес, кг
|1.04
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