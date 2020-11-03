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Подвесной светильник Chiaro Мидос 802021202

Артикул: 70115
Настенный светильник Chiaro Мидос 802021202
84 940 руб. 
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+ 3401 КэтКоинов
Артикул: 70115
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 540 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендChiaro
Тип товараСветильник настенный
Количество ламп2
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт120
Высота, см26
Длина, см64
Ширина, см20
Вес, кг7.56
Этот наружный светильник для ландшафтной зоны имеет изюминку, гравированное художественное стекло выделяет его из общей массы.


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Самовывоз невозможен
Подвесной светильник Chiaro Мидос 802021202 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 84940 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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