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Главная Компьютерная техника и ПО Защита питания Источники бесперебойного питания Ippon Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 3000 NEW 2700Вт 3000ВА черный

Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 3000 NEW 2700Вт 3000ВА черный

Артикул: 68244
Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 3000 NEW 2700Вт 3000ВА черный
38 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 68244
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БрендIppon
Тип товараИБП
Вес, кг27.8
Время переключения на батарею13 мс
Время работы при полной нагрузке3 мин
Входное напряжение161-276 В
Высота, см43.8
Выходная мощность3000 ВА/2700 Вт
Длина, см60.8
Защита локальной сетинет
Защита телефонной линиинет
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи8
Общее количество выходных разъёмов питания8
ПроизводствоФилиппины
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Форма выходного сигналасинусоида
Ширина, см8.6
Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 3000 NEW 2700Вт 3000ВА черный. Выходная мощность: 3000 ВА. Производство: Филиппины.


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