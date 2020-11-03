Набор микропрепаратов Levenhuk N80 NG Увидеть все! (RU)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Levenhuk
|Тип товара
|Набор микропрепаратов
|Особенности
|предметные и покровные стекла можно использовать для изготовления собственных микропрепаратов.
Похожие товары
Телефон для звонков в Челябинске
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв