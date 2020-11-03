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Внешний HDD Seagate Expansion Desk 4Tb Black (STEB4000200)

Артикул: 65364
  • Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEB4000200 Expansion 3.5 черный - фото 1
  • Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEB4000200 Expansion 3.5 черный - фото 2
  • Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEB4000200 Expansion 3.5 черный - фото 3
  • Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEB4000200 Expansion 3.5 черный - фото 4
Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEB4000200 Expansion 3.5 черный - фото 1
Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEB4000200 Expansion 3.5 черный - фото 2
Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEB4000200 Expansion 3.5 черный - фото 3
Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEB4000200 Expansion 3.5 черный - фото 4
8 180 руб. 
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+ 72 КэтКоинов
Артикул: 65364
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSeagate
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0.95
Объем4 Тб
Размеры (ШхВхД), мм36.6x120.6x176
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусапластик
Форм-фактор HDD, дюйм3,5
Цветчерный
Внешний жесткий диск Seagate Expansion — это простое в использовании решение для случаев, когда нужно мгновенно добавить пространство для хранения данных на компьютере. Сохранение файлов с помощью перетаскивания без дополнительных настроек. Быстрая передача данных с помощью подключения по USB 3.0.


Теги товара: USB 3.0, Черные.


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Самовывоз невозможен
Внешний HDD Seagate Expansion Desk 4Tb Black (STEB4000200) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 8180 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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