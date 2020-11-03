Бензопила Husqvarna 365 9670828-18

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Husqvarna
|Тип товара
|Бензопилы
|Мощность двигателя
|4.6 л. с.
|Объём двигателя, см3
|65.1
|Объём топливного бака, л
|0.77
|Число тактов двигателя
|2
|Длина шины
|45 см
|Максимальная длина шины
|18 дюйм.
|Шаг цепи
|3/8 дюйм.
|Тип привода
|Бензиновый
|Тормоз цепи
|Да
|Антивибрация
|Да
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Плавный пуск
|нет
|Уровень шума
|112 дБ
|Ширина, см
|26.5
|Длина, см
|54
|Высота, см
|34.5
|Вес, кг
|6
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