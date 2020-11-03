8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Автотовары Автомобильное аудио и видео Автомобильные сабвуферы Alpine Сабвуфер Alpine SWE-815 (активный с дистанционным регулятором)

Сабвуфер Alpine SWE-815 (активный с дистанционным регулятором)

Артикул: 64343
Сабвуфер Alpine SWE-815 активный сдистанционным регулятором
12 065 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 64343
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендAlpine
Тип товараАвтомобильные сабвуферы
Вес, кг6.5
Мощность100-300 Вт
Чувствительность91 дБ
Типоразмер20 см
Тип обмоткидвойная
Тип корпусафазоинверторный
Типактивный
Особенностивысоковольтный вход, регулировка фазы
Корпусесть
Встроенный усилительесть
Количество полос1
Количество динамиков1
Импеданс2 Ом
Длина, см258.3/36.3
Диапазон воспроизводимых частот34-1500 Гц
Высота, см29.1
Ширина, см28.8
активный сабвуфер Alpine SWE-815 приемлемое решение для получения приятного баса в автомобиле на малой и средней громкости. Сабвуфер не занимает много места, имеет встроенный усилитель и защиту динамика, порт фазоинвертера может быть открыт или закрыт, имеет возможность подключения к штатным аудиосистемам автомобиля.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Сабвуфер Alpine SWE-815 (активный с дистанционным регулятором) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 12065 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...