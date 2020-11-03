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Настольная игра Hasbro Other games Дженга

Артикул: 64274
  • Настольная игра Hasbro Other games Дженга - фото 1
  • Настольная игра Hasbro Other games Дженга - фото 2
Настольная игра Hasbro Other games Дженга - фото 1
Настольная игра Hasbro Other games Дженга - фото 2
1 450 руб. 
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Артикул: 64274
В наличии
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БрендHasbro
Тип товараИгра настольная
Возрастот 6 лет
Материалдерево

Настольная игра Hasbro Other games Дженга - простая и невероятно веселая игра для всей семьи, развивающая ловкость рук, смекалку и чувство равновесия. Можно играть как в одиночку, так и в компании.

Особенности:

  • Задача игроков - строить башню из деревянных брусков, по очереди одной рукой вынимая их из нижних уровней и размещая сверху; если игрок вынимает брусок и башня падает, игрок считается проигравшим, и игра начинается сначала;
  • Приблизительное время игры составляет 15 минут;
  • Все детали игры выполнены из высококачественных материалов, что обеспечивает ей долгий срок службы;
  • Размеры деревянного бруска: 7.5х2.5х1.5 см (в характеристиках указаны размеры упаковки).

Комплектация:

  • 54 блока;
  • Рукав для строительства башни;
  • Правила игры на русском языке.



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Настольная игра Hasbro Other games Дженга - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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