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Чехол д/бег лыж Классика до 210см

Артикул: 63838
Чехол д/бег лыж Классика до 210см
588 руб. 
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Артикул: 63838
В наличии
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БрендСМ
Тип товараЧехол для лыж
Материалполиэстер
Размер210
Длина, см210
Ширина, см25
Высота, см2
Вес, кг0.3

Чехол для лыж СМ Классика (210) используется для хранения и перевозки беговых лыж в комплекте палками. Имеет удобные стяжке и удлиненную ручку для переноски. Чехол для лыж СМ Классика (210) изготовлен из прочного материала, имеющего водоотталкивающие свойства.

Особенности:

  • Для 1 комплекта лыж;
  • Цвет - в ассортименте;
  • Произведено в России;
  • Количество стягивающих застежек - 2.

Комплектация:

  • Чехол для лыж СМ Классика (210);
  • Упаковка.

Товар в ассортименте:



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Самовывоз невозможен
Чехол д/бег лыж Классика до 210см - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 588 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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