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Набор посуды Rondell Flamme RDS-040

Артикул: 63644
Набор посуды Rondell RDS-040 Flamme
11 370 руб. 
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+ 197 КэтКоинов
Артикул: 63644
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 895 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRondell
Тип товараНаборы посуды
Количество предметов в наборе4
Внутреннее покрытиенержавеющая сталь
Подходит для индукционных плитда
Вес, кг6.5
Высота, см52

Набор посуды Rondell RDS-040 Flamme – набор из четырех предметов, включающий в себя три кастрюли и сотейник (с крышками). Предметы набора подойдут для любых плит, включая индукцию. Набор посуды Rondell RDS-040 Flamme выполнен из нержавеющей стали и станет незаменимым на кухне хозяйки.

Особенности:

  • Внешние покрытие посуды выполнено из высококачественной нержавеющей стали, которая устойчива к высоким температурам;
  • На внутренней поверхности посуды имеются отметки литража для удобства в использовании;
  • Посуда имеет крышки из термостойкого стекла со специальным ободком для слива жидкости;
  • Ручки из нержавеющей стали со вставками из силикона не нагреваются во время приготовления пищи.

Комплектация:

  • Кастрюля 24 см, 5.7 л с крышкой;
  • Кастрюля 20 см, 3.2 л с крышкой;
  • Кастрюля 18 см, 2.3 л с крышкой;
  • Сотейник 16 см, 1.3 л с крышкой.



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Самовывоз невозможен
Набор посуды Rondell Flamme RDS-040 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 11370 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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