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Память для ноутбука DDR3L Corsair 8Gb 1600MHz (CMSA8GX3M1A1600C11)

Артикул: 63412
  • Память Corsair SO-DIMM DDR3L 8Gb PC3-12800 1600MHz (CMSA8GX3M1A1600C11) RTL - фото 1
  • Память Corsair SO-DIMM DDR3L 8Gb PC3-12800 1600MHz (CMSA8GX3M1A1600C11) RTL - фото 2
Память Corsair SO-DIMM DDR3L 8Gb PC3-12800 1600MHz (CMSA8GX3M1A1600C11) RTL - фото 1
Память Corsair SO-DIMM DDR3L 8Gb PC3-12800 1600MHz (CMSA8GX3M1A1600C11) RTL - фото 2
3 270 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 63412
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCorsair
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR3L
Тактовая частота1600 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)11
Вес, кг0.02
Высота, см0.5
Длина, см15
Форм-факторSODIMM 204-контактный
Напряжение питания1.35 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способность12800 Мб/с
1 модуль памяти DDR3L, объем модуля 8 Гб, форм-фактор SODIMM, 204-контактный, частота 1600 МГц, CAS Latency (CL): 11


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Память для ноутбука DDR3L Corsair 8Gb 1600MHz (CMSA8GX3M1A1600C11) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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