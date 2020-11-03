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Комплект лыжный STC (кр.75) 180 используется для подросткового катания, подходит для прогулок и занятий на уроках физкультуры. Лыжи - из легкого дерева с пластиковыми накладками. Крепления жесткие, классического типа. Палки прочные, из упругого стекловолокна, оснащены классическими ручками и регулируемыми темляками.

Лыжн Комплект Пласт Stc 1,80М (Лыжи, 75 Крепл, Палки) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.