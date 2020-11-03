Лыжн Комплект Пласт Stc 1,80М (Лыжи, 75 Крепл, Палки)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|STC
|Тип товара
|Комплект лыжный
|Материал
|полупластик
|Рост лыжника, см
|155-160
|Длина, см
|180
|Ширина, см
|20
|Высота, см
|15
|Вес, кг
|2.2
Комплект лыжный STC (кр.75) 180 используется для подросткового катания, подходит для прогулок и занятий на уроках физкультуры. Лыжи - из легкого дерева с пластиковыми накладками. Крепления жесткие, классического типа. Палки прочные, из упругого стекловолокна, оснащены классическими ручками и регулируемыми темляками.
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