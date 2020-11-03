Лыжн Комплект Пласт Stc 1,50М (Лыжи, 75 Крепл, Палки)

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|Бренд
|STC
|Тип товара
|Комплект лыжный
|Материал
|полупластик
|Рост лыжника, см
|125-130
|Длина, см
|150
|Ширина, см
|20
|Высота, см
|15
|Вес, кг
|2
Комплект лыжный STC (кр.75) 150 - комплект для детей. Рассчитан на ребят, чей рост не превышает 130 см. Лыжи из облегченного дерева, оснащены синтетическими накладками, обеспечивающими хороший ход. Палки из стекловолокна, с универсальными ручками и регулируемыми темляками. Крепления классического типа, жесткие. Годится для хода любым стилем, может использоваться для активного бега и спуска с небольших горок.
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