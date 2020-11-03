Процессор Intel Core i3 6100 1151 BOX

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Intel
|Тип товара
|Процессор
|Состояние товара
|новый
|Socket
|LGA1151
|Интегрированное графическое ядро
|да
|Количество ядер
|2
|Максимальная рабочая температура
|100°C
|Объем кэша L1
|64 Кб
|Объем кэша L2
|512 Кб
|Объем кэша L3
|3072 Кб
|Тактовая частота
|3700 МГц
|Техпроцесс
|14 нм
|Тип поставки
|BOX
|Ядро
|Skylake (2015)
|Вес, кг
|0.6
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