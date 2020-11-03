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Процессор Intel Core i3 6100 1151 BOX

Артикул: 63125
  • Процессор Intel Original Core i3 6100 Soc-1151 (BX80662I36100 S R2HG) Box - фото 1
  • Процессор Intel Original Core i3 6100 Soc-1151 (BX80662I36100 S R2HG) Box - фото 2
  • Процессор Intel Original Core i3 6100 Soc-1151 (BX80662I36100 S R2HG) Box - фото 3
Процессор Intel Original Core i3 6100 Soc-1151 (BX80662I36100 S R2HG) Box - фото 1
Процессор Intel Original Core i3 6100 Soc-1151 (BX80662I36100 S R2HG) Box - фото 2
Процессор Intel Original Core i3 6100 Soc-1151 (BX80662I36100 S R2HG) Box - фото 3
10 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 63125
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БрендIntel
Тип товараПроцессор
Состояние товарановый
SocketLGA1151
Интегрированное графическое ядрода
Количество ядер2
Максимальная рабочая температура100°C
Объем кэша L164 Кб
Объем кэша L2512 Кб
Объем кэша L33072 Кб
Тактовая частота3700 МГц
Техпроцесс14 нм
Тип поставкиBOX
ЯдроSkylake (2015)
Вес, кг0.6
2-ядерный процессор, Socket LGA1151, частота 3700 МГц, объем кэша L2/L3: 512 Кб/3072 Кб, ядро Skylake (2015), техпроцесс 14 нм, интегрированное графическое ядро, встроенный контроллер памяти


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