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Корпус Thermaltake Versa H25 черный без БП ATX

Артикул: 63103
  • Корпус Thermaltake Versa H25 черный без БП ATX - фото 1
  • Корпус Thermaltake Versa H25 черный без БП ATX - фото 2
  • Корпус Thermaltake Versa H25 черный без БП ATX - фото 3
  • Корпус Thermaltake Versa H25 черный без БП ATX - фото 4
Корпус Thermaltake Versa H25 черный без БП ATX - фото 1
Корпус Thermaltake Versa H25 черный без БП ATX - фото 2
Корпус Thermaltake Versa H25 черный без БП ATX - фото 3
Корпус Thermaltake Versa H25 черный без БП ATX - фото 4
3 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 63103
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БрендCA
Тип товараКорпуса
Блок питаниянет
Вес, кг4.2
Встроенные вентиляторы1 x 120x120 мм
Высота, см42
Длина, см47
Материал корпусасталь
Места для доп. вентиляторов4 x 120x120 мм
Окно на боковой стенкенет
Разъемы на лицевой панелиUSB x2, включая один USB 3.0, микрофон, наушники
Форм-факторATX, mATX
Цвет корпусачерный
Число внутренних отсеков 3,53
Число отсеков 5,253
Ширина, см20
Корпус Thermaltake Versa H25 черный без БП ATX


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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