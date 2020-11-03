Парктроник Multitronics PU-4TC (4 датчика серый)

Автономная работа либо работа с другими маршрутными компьютерами невозможна!. Каждый раз при включении заднего хода на дисплее маршрутного компьютера выводится название дисплея Парковка, указывающее на то, что система включена и датчики начали сканировать предметы в зоне охвата. На дисплее маршрутного бортового компьютера Multitronics выводится расстояние от препятствия до каждого из датчиков и происходит проговаривание голосом расстояния. С панели МК можно отключить голос и переключить парктроник в режим тонального оповещения (бип) либо отключить звук вообще. На правильность определения расстояния могут влиять различные факторы: дождь, снег, неровная дорога, загрязненность датчиков парковки. Для устранения влияния этих факторов с панели маршрутного компьютера Multitronics возможно уменьшить чувствительность парковочного радара - функция защищена патентом РФ. После устранения посторонних факторов можно снова увеличить чувствительность парктроника. При вынужденной низкой высоте установки датчиков, а также при возможном наличии в дальней зоне охвата датчиков препятствий в виде выступающих частей запасного колеса или частей бампера регулировка чувствительности с панели МК Multitronics обеспечивает правильную работу парковочного радара. Функция Фаркоп предназначена для исключения из зоны охвата системы различных выступающих за пределы бампера частей автомобиля (фаркоп, запасное колесо), из-за которых могут появиться ложные срабатывания. Для активирования данной функции необходимо ввести расстояние до выступающей части автомобиля (при котором парктроник не будет определять ее). После этого расстояние до препятствия будет рассчитываться с учетом этой поправки, т.е. будет показываться не до бампера, а до выступающей части машины. Пример: сзади машины выступает запасное колесо на 30 см и парктроник определяет его как препятствие. Поправку фаркопа в этом случае нужно установить 30-32 см. При определении препятствия на расстоянии 100 см это будет расстояние от препятствия до запасного колеса.