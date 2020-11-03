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Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Purple (TS2TSJ25H3P)

Артикул: 62246
  • Внешний жесткий диск Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25H3P 2.5 - фото 1
  • Внешний жесткий диск Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25H3P 2.5 - фото 2
  • Внешний жесткий диск Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25H3P 2.5 - фото 3
  • Внешний жесткий диск Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25H3P 2.5 - фото 4
Внешний жесткий диск Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25H3P 2.5 - фото 1
Внешний жесткий диск Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25H3P 2.5 - фото 2
Внешний жесткий диск Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25H3P 2.5 - фото 3
Внешний жесткий диск Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25H3P 2.5 - фото 4
6 660 руб. 
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+ 65 КэтКоинов
Артикул: 62246
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTranscend
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0.284
Объем2 Тб
Размеры (ШхВхД), мм80.8x24.5x130.8
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусапластик, резина
Форм-фактор HDD, дюйм2,5
Цветфиолетовый
Удобный портативный внешний HDD Transcend 2Tb [TS2TSJ25H3P] способен быстро и просто подключаться к компьютеру или другому устройству. Для этого предусмотрен современный интерфейс USB 2.0/3.0. Вместительность накопителя позволяет переносить большие объемы информации, поддерживая уверенность в ее сохранности. С виду хрупкий корпус обладает хорошей устойчивостью к ударам, а подвесные механизмы внутри предотвращают любые повреждения диска при падении с высоты. Поэтому HDD Transcend можно свободно держать при себе. Удобство при использовании обеспечивают небольшие размеры и вес HDD Transcend 2Tb [TS2TSJ25H3P]. Форм-фактор 2.5 дюйма легко размещается в кармане или в сумке. Накопитель способен эффективно работать при температуре от 5 до 55 градусов. А современные функции сбережения электроэнергии через 10 минут простаивания переведут устройство в спящий режим.


Теги товара: USB 3.0, Фиолетовые.


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Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Purple (TS2TSJ25H3P) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 6660 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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