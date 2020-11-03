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Главная Товары для детей Игрушки Конструкторы Magformers Конструктор Magformers -8, треугольники 8 деталей Standard (63085)

Конструктор Magformers -8, треугольники 8 деталей Standard (63085)

Артикул: 56118
  • Конструктор Magformers-8, треугольники 8 деталей - фото 1
  • Конструктор Magformers-8, треугольники 8 деталей - фото 2
  • Конструктор Magformers-8, треугольники 8 деталей - фото 3
Конструктор Magformers-8, треугольники 8 деталей - фото 1
Конструктор Magformers-8, треугольники 8 деталей - фото 2
Конструктор Magformers-8, треугольники 8 деталей - фото 3
930 руб. 
1 236 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 56118
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БрендMagformers
Тип товараКонструктор
Возрастот 3 до 5 лет
Возрастот 6 до 8 лет
Материалпластик
Материалметалл
Материалмагнит
Мультфильмнет
Вес, кг0.23

Конструктор Magformers-8 маленький магнитный набор, включает в себя 8 базовых элементов - треугольников. Выкладывая аппликации из деталей набора, ребенок в игровой форме научится различать цвета, познакомится с новыми геометрическими понятиями, приобретет навыки в постройке трехмерных фигурок. В процессе игры стимулируется мелкая моторика пальцев рук, развивается пространственное восприятие окружающего мира.

Особенности:

  • Детали конструктора Magformers Magformers-8 изготовлены из нетоксичных материалов и безопасны для здоровья ребенка;
  • Яркие цвета, крупные размеры делают игру интересной для девочек и мальчиков;
  • Прочные соединения деталей друг с другом при помощи встроенных сильных магнитов;
  • Элементы магнита внутри детали набора вращаются и всегда поворачиваются нужным полюсом;
  • Совместим с другими наборами Magformers, что значительно расширяет игровые возможности;
  • Внимание! Данный набор предназначен для детей старше 3-х лет. Дети меньшего возраста тоже с удовольствием играют в Магформерс, но только вместе с родителями.

Комплектация:

  • Количество элементов - 8 деталей;
  • Инструкция.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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