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ИБП APC BR550GI

Артикул: 55729
ИБП APC BR550GI
13 080 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 55729
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг6.5
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи3
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
ПроизводствоФилиппины
Общее количество выходных разъёмов питания6
Максимальная поглощаемая энергия импульса355 Дж
Защита телефонной линииесть
Время переключения на батарею10 мс
Защита локальной сетиесть
Длина, см44
Выходная мощность550 ВА
Высота, см19
Входное напряжение176-282 В
Время работы при полной нагрузке3.5 мин
Ширина, см14
ИБП APC BR550GI. Входное напряжение - 230 В. Уровень шума - 45 дБ.


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ИБП APC BR550GI - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 13080 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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