Уличный светильник Arte lamp Piazza A6013IN-1SS

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Arte Lamp
|Тип товара
|Уличное освещение
|Количество ламп
|1
|Тип цоколя
|E27
|Максимальная мощность лампы, Вт
|100
|Материал плафона
|стекло
|Высота, см
|20
|Длина, см
|17
|Ширина, см
|17
|Вес, кг
|0,75
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