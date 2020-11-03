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Монитор Iiyama 23" XUB2390HS-B1 черный

Артикул: 51978
  • Монитор Iiyama XUB2390HS-B1 черный - фото 1
  • Монитор Iiyama XUB2390HS-B1 черный - фото 3
Монитор Iiyama XUB2390HS-B1 черный - фото 1
Монитор Iiyama XUB2390HS-B1 черный - фото 3
13 160 руб. 
Купить
+ 103 КэтКоинов
Артикул: 51978
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIiyama
Тип товараМониторы
Особенностиизогнутый экран
Диагональ экрана: 23" (58.4см) / Разрешение: 1080x1920 / Углы обзора: 160/160° / Цвет рамки: черный / Цвет подставки: черный / Тип матрицы: AH-IPS / Время отклика: 5 мс / Соотношение сторон экрана: 16:9 / Поверхность экрана: матовая / Поворот экрана: ДА / Регулировка высоты: ДА / Яркость экрана: 250 кд/м2 / Встроенная акустика: ДА / Срок гарантии: 36 мес.


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Монитор Iiyama 23" XUB2390HS-B1 черный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 13160 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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