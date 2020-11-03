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Обогреватель инфракрасный Timberk TCH Q1 800

Артикул: 51352
Обогреватель инфракрасный Timberk TCH Q1 800
1 100 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 51352
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTimberk
Тип товараОбогреватель инфракрасный
Вес, кг0,5
Высота, см95
Длина, см300
Мощность обогрева800 Вт
Термостатнет
Управлениемеханическое
Площадь обогрева8 кв.м
Инфракрасный настольный обогреватель мощностью 800 Вт, площадь обогрева до 12 кв.м, 2 режима обогрева, автоотключение при падении и перегреве. Вес 0.5 кг.


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Обогреватель инфракрасный Timberk TCH Q1 800 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1100 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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