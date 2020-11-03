Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Турник-перекладина SM Классик 1 КТ1 устанавливается с помощью креплений на вертикальную поверхность. В местах хвата установлены неопреновые ручки для комфортных занятий. Подходит для домашнего использования и занятий в спортивных залах.

Турник Перекладина Sm Классик 1 Кт1 ( вынос 42 шир хват 115 ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.