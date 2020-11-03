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Жилет Страховочный Sm 00003378 Р 60-64 До 150Кг Камуфляж(Xxl)

Артикул: 50728
Жилет страховочный с подголовником р.60-64 до 150кг камуфляж(XXL)
1 320 руб. 
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+ 66 КэтКоинов
Артикул: 50728
В наличии
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкиремни
Наличие кармановнет
Максимальная нагрузка150 кг
Наличие воротаесть
ПроизводствоРоссия
Размер60/64
Свистокнет
Цветкамуфляж

Жилет страховочный SM 00003378 - необходимый атрибут во время нахождения на воде. Рекомендуется для использования во время речных или морских прогулок, на рыбалке или охоте, при занятиях водными видами спорта. Выполнен из качественных материалов, обладает высокой степенью плавучести. Большой подголовник надежно удерживает голову человека над водой.

Особенности:

  • Для изготовления жилета использован качественный полиэстер (Оксфорд 210 PU);
  • Наполнитель - полиэтилен, вспененный под высоким давлением;
  • Объемный подголовник создает дополнительную подстраховку для головы;
  • Имеется возможность подгонки жилета под размер с помощью строп;
  • Обладает высокой степенью плавучести;
  • Надежная водоотталкивающая пропитка материала.

Комплектация:

  • Жилет страховочный SM 00003378;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Жилет Страховочный Sm 00003378 Р 60-64 До 150Кг Камуфляж(Xxl) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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