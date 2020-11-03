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Жилет Страховочный Sm 00003376 С Подголовником Р 44-48 До 80Кг Камуфляж(М)

Артикул: 50722
Жилет Страховочный Sm 00003376 С Подголовником Р 44-48 До 80Кг Камуфляж(М)
470 руб. 
700 руб. 
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Артикул: 50722
В наличии
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкиремни
Наличие кармановнет
Максимальная нагрузка80 кг
Наличие воротаесть
ПроизводствоРоссия
Размер44/48
Свистокнет
Цветкамуфляж

Жилет страховочный SM 00003376 выполнен из качественных водоотталкивающих материалов, используется во время речных или морских прогулок, при занятиях водными видами спорта, необходим на рыбалке или охоте. Имеет объемный подголовник, создающий дополнительную защиту в экстренных ситуациях.

Особенности:
  • Жилет изготовлен из полиэстра (Оксфорд 210 PU);
  • В качестве наполнителя используется вспененный под высоким давлением полиэтилен;
  • Благодаря объемному подголовнику, голова человека всегда находится над водой;
  • Подгонка под индивидуальный размер осуществляется с помощью строп;
  • Высокая степень плавучести;
  • Водоотталкивающая пропитка материала.
Комплектация:
  • Жилет страховочный SM 00003376;
  • Упаковка.


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Жилет Страховочный Sm 00003376 С Подголовником Р 44-48 До 80Кг Камуфляж(М) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 470 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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