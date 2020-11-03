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Жилет Страховочный Юнга Детский С Подголовником Р 32/34 (5-10Кг)

Артикул: 50696
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1 000 руб. 
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Артикул: 50696
В наличии
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкимолния
Наличие кармановнет
Максимальная нагрузка10 кг
Наличие воротаесть
ПроизводствоРоссия
Размер32/34
Свистокнет
Цветоранжевый

Жилет страховочный SM Юнга 32/34 (оранжевый), детский предназначен для детей самого младшего возраста - до двух лет. Выполнен из качественного полиэстера, имеет светоотражающие элементы. Утягивается ремнями по размеру, имеется паховый ремень. Большой подголовник убережет верхние дыхательные пути ребенка от попадания в них воды в экстремальной ситуации. Наполнитель из полиэтилена высокого давления позволит удержаться малышу на плаву до прибытия помощи.

Особенности:

  • Материал изготовления - полиэстер;
  • Большой подголовник;
  • Материал наполнителя - вспененный полиэтилен;
  • Светоотражающие элементы делают жилет заметным в темноте;
  • Имеется свисток на шнурке;
  • Утяжка по размеру производится с помощью ремней;
  • Паховый ремень для надежной фиксации жилета.

Комплектация:

  • Жилет страховочный SM Юнга 32/34 (оранжевый), детский;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Жилет Страховочный Юнга Детский С Подголовником Р 32/34 (5-10Кг) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1000 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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