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Жилет страховочный Двухсторонний Шкипер M/L 100кг (Оранж/камуфляж)

Артикул: 50692
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1 270 руб. 
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Артикул: 50692
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкимолния
Наличие кармановнет
Максимальная нагрузка100 кг
Наличие воротаесть
ПроизводствоРоссия
РазмерM/L
Свистокесть
Цветоранжевый/камуфляж

Жилет страховочный SM Шкипер M/L (оранжевый/камуфляж) предназначен для использования в качестве защитного средства при водных прогулках, используется на охоте или рыбалке. Выполнен из качественного полиэстера, обработан водоотталкивающей пропиткой. Двусторонняя конструкция позволяет менять расцветку жилета с яркой оранжевой на неприметную камуфляжную. Имеется отстегивающийся капюшон.

Особенности:

  • Материал - Оксфорд 210 PU с водоотталкивающей пропиткой;
  • Наполнитель -;
  • С капюшоном;
  • Двусторонний - одна сторона оранжевая, вторая - камуфляжная;
  • Имеются светоотражающие элементы;
  • Свисток на тесьме;
  • Утяжка по размеру с помощью ремней.

Комплектация:

  • Жилет страховочный SM Шкипер M/L (оранжевый/камуфляж);
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Жилет страховочный Двухсторонний Шкипер M/L 100кг (Оранж/камуфляж) – стоимость товара 1270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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