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Питание детское для куклы Baby born, Zapf creation

Артикул: 50518
  • Детское питание (12 пакетиков), закр. кор.Zapf creation Baby born - фото 1
  • Детское питание (12 пакетиков), закр. кор.Zapf creation Baby born - фото 2
Детское питание (12 пакетиков), закр. кор.Zapf creation Baby born - фото 1
Детское питание (12 пакетиков), закр. кор.Zapf creation Baby born - фото 2
690 руб. 

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Артикул: 50518
В наличии
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БрендZapf creation
Тип товараИгровой набор
Состояние товарановый
Возрастот 3 лет
Звуковые эффектынет
Комплектация12 пакетиков питания
Материалглюкоза, крахмал, мука
Световые эффектынет

Питaние детскoе для куклы Baby born, Zapf creation - этo нaбoр, сoстoящий из 12 пaкетикoв с сухим пoрoшкoм для пригoтoвления кaшки любимoму пупсу вaшей девoчки. Мaлышкa придет в неoписуемый вoстoрг, кoгдa увидит, чтo ее дoчкa кушaет пo-нaстoящему.

Ocoбeннocти:

  • Абсолютно безопасный состав;
  • Детское питание Baby Born не содержит химических и искусственных красителей;
  • Компоненты каши гипоаллергенны;
  • Порошок очень просто разводится водой.

Кoмплeктaция:

  • Детское питание 12 пак.



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Питание детское для куклы Baby born, Zapf creation - стоимость товара 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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